Der neue US-​​Botschafter ist angekommen

Fast eineinhalb Jahre nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump und dem Abgang von Botschafter David McKean, der von Barack Obama ernannt wurde, trat ein neuer US-Botschafter sein Amt in Luxemburg an.

James Randolph Evans wurde am Dienstag von Großherzog Henri im Palast für seine Akkreditierung empfangen. Der 59-jährige Jurist, geboren in Georgia im Süden der Vereinigten Staaten, wurde am 24. Mai vom US-Senat zugelassen.

«Als Botschafter in Luxemburg zu dienen, ist eine große Ehre. Luxemburg ist ein schönes Land», sagte der neue amerikanische Vertreter in einer Erklärung. «Meine Frau Linda und ich freuen uns darauf, die Luxemburger kennenzulernen.» James Randolph Evans sagte auch, er sei «bereit, sich an die Arbeit zu machen, um diese wunderbare Beziehung zwischen unseren beiden Ländern fortzusetzen».

(JW/L'essentiel)