Trotz Krise sind feste Arbeitsstellen zu finden

Die Corona-Pandemie hat den Arbeitsmarkt hart getroffen. Dennoch besteht derzeit die Möglichkeit, eine Arbeitsstelle zu finden – auch mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag. Auf Moovijob, werden mehr als die Hälfte (55 Prozent) der insgesamt 2.976 Stellenanzeigen mit unbefristeten Arbeitsverträgen angeboten. Die meisten davon im Handelssektor. Am Ende des Sommers wären 300 Prozent mehr Anzeigen geschaltet worden, als in den Monaten April und Mai, wie das Unternehmen gegenüber L'essentiel bestätigte.

Bei der Adem waren von den 2.899 Stellen, die im Juli noch offen standen, etwa drei Viertel befristete oder unbefristete Arbeitsverträge. Im Durchschnitt waren wiederum davon 85 Prozent unbefristet. Im IT-Bereich, sowie im Bank- und Finanzwesen liegt der Anteil der Feststellen zwischen 88 und 100 Prozent – und bei 90 Prozent für Erzieher, Elektriker oder Dachdeckerarbeiten.

Nach einem Rückgang während des Lockdowns, steigen die Stellen in Zeitarbeit stark an, vor allem im Gesundheitswesen (+150 Prozent im Vergleich zum April), in der Industrie (+27 Prozent) und im Baugewerbe (+19 Prozent). Das Hotel- und Gaststättengewerbe ist der Sektor, der derzeit am wenigsten einstellt. Das wurde auch von Mooviejob und Randstad bestätigt.

(Marion Mellinger/L'essentiel)