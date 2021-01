Einbürgerung soll Corona-​​Helden erleichtert werden

Elf neue Petitionen sind am Freitagmorgen auf der Website der Abgeordnetenkammer zur Unterzeichnung freigegeben worden. Eine davon ist besonders bemerkenswert, weil sie vorschlägt, dass Personen, die während der Corona-Pandemie an vorderster Front standen, einfacher die luxemburgische Staatsbürgerschaft bekommen sollen. Der Petent denkt in erster Linie an die ausländischen Arbeitskräfte, die nicht von zu Hause aus arbeiten konnten, und deren Anwesenheit «zur Aufrechterhaltung des Großherzogtums» beitrug.

Vier weitere Petitionen befassen sich mit der Gesundheitskrise: Die eine fordert die Einsetzung eines Ombudsmannes für verweigerte Beihilfen an Selbstständige und kleine und mittlere Unternehmen, die zweite fordert die Festlegung von Zahlungsfristen für Beihilfen für ungedeckte Kosten, Kurzarbeit und Rückforderungsfonds. Die dritte will die von der Coronakrise betroffenen Arbeitnehmer in der Zeitarbeitsbranche schützen und das Recht auf Mutterschaftsurlaub bewahren. Ein weiterer Text fordert, dass UV-Lampen in den Gemeinschaftsbereichen von Gebäuden (Wohnungen und Büros) zur Bekämpfung von Viren und Bakterien installiert werden.

Eine ganz andere Richtung schlägt ein Petent mit seinem Text ein, der das Verbot von Blinklichtern an Fahrrädern fordert. Er beklagt, dass immer mehr Fahrräder mit LED-Lampen mit Blinkfunktion ausgestattet sind, die für andere Verkehrsteilnehmer «störend und blendend sind» sind.

(pp/L'essentiel)