Météolux warnt vor Starkregen und Hagel

Nach der sommerlichen Episode der letzten Tage zieht sich der Himmel über Luxemburg am Mittwoch wieder zu. Der staatliche Wetterdienst Météolux rechnet ab Mittag mit einer Gewitterfront, die Hagel und stürmische Winde, die örtlich mehr als 70 Stundenkilometer erreichen können, im Gepäck hat. An einigen Stellen des Landes könnten in kurzer Zeit mehr als 15 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Deshalb haben die Wetterexperten vom Findel die gelbe Warnstufe für das ganze Land ausgerufen. Sie gilt bis zum späten Mittwochabend.

So wird das Wetter!







In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bewölkt, Regenschauer sind möglich. In Laufe des Tages bleibt es bei Temperaturen um die 20 Grad gewittrig. Am Freitag lockert der Himmel auf und es bleibt trocken. Am Samstag und Sonntag wechseln sich wolkige und sonnige Abschnitte ab. Das Quecksilber klettert auf maximal 26 Grad.

(sw/L'essentiel)