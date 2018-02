Oscar-​​Preisträger dreht Werbefilm für Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die achtjährige Elisa hat einen Holz- und Papiervogel gebastelt und hofft, dass er so weit wie möglich wegfliegt. Der Vogel landet auf der Fensterbank eines Geigenbauers, der beschließt, ihn mechanisch auszustatten. Der Vogel wird von Hand zu Hand gehen und die Grenzen des Großherzogtums überschreiten.

Soweit die Storyline des Kurzfilms «Let's make it happen». Am Dienstagabend wurde der Clip von der Staatssekretärin für Wirtschaft, Francine Closener, enthüllt. Damit soll das Land im Rahmen der «Nation Branding»-Kampagne beworben werden. Laurent Witz, Direktor von Zeilt Productions, der die im Februar 2017 lancierte Projektausschreibung gewann, wurde mit der Produktion des zwei Minuten langen Clips beauftragt. Das Budget lag bei knapp 400.000 Euro.

«Ich bin kein Politiker, aber ich wollte die Werte dieses Landes, in dem ich seit zehn Jahren arbeite, hervorheben», erzählt der Regisseur. 2014 bekam er mit «Mr. Hublot» den Oscar für den besten Animations-Kurzfilm. Außerdem wurde er für Werbefilme vom Staat New York (2015) und der Stadt Sydney (2017) ausgezeichnet.

Im Kurzfilm «Let's make it happen» ist die Botschaft universell: «Ich verteidige Werte wie Solidarität und Austausch. Genau wie für Elisas Vogel ist das Zusammenbringen von Ideen, woher auch immer sie stammen, das, was dem Großherzogtum die Möglichkeit gibt, auf nationaler und internationaler Ebene mit verschiedenen Partnern voran zu kommen», betont Witz.

Der Kurzfilm wird in den sozialen Netzwerken sowie in den Kinos hierzulande und in der Großregion ausgestrahlt.





(Gaël Padiou/L'essentiel)