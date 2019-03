Der Index soll noch in diesem Jahr fallen

Noch in diesem Jahr könnten die Arbeitnehmer in Luxemburg monatlich mehr Geld bekommen. Nach den neuesten Statec-Prognosen, die am Dienstag veröffentlicht wurden, ist die nächste Indextranche «im vierten Quartal 2019» fällig, das heißt etwas mehr als ein Jahr nach der vorherigen, die im August 2018 ausgelöst wurde.

Statec erwartet, dass die Inflation 2019 rund 1,7 Prozent erreichen wird. Im Vorjahr waren es 1,5 Prozent. Die Ölpreise hätten sich in den letzten Jahren nicht mehr so stark auf die Inflation ausgewirkt, da das Rohöl auf dem Weltmarkt günstiger wurde. Was das Wachstum betrifft, so bleiben die Prognosen gegenüber den neuesten Schätzungen mit jeweils drei Prozent unverändert.

Insgesamt muss das Institut ein Wachstum der Preise um 2,5 Prozent gemessen haben, ehe die Gehälter automatisch an die gestiegenen Preise angepasst werden. Nach dem Ende 2019 erwarteten Index könnte sich der nächste durch die Einführung des kostenlosen öffentlichen Verkehrs verzögern.

(jg/L'essentiel)