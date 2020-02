Luxemburger Armee bekommt neuen Chef

Nachdem General Alain Duschène zuletzt angekündigt hat, in Ruhestand gehen zu wollen, hat der Regierungsrat Oberstleutnant Steve Thull zum neuen Chef der Luxemburger Armee ernannt. Er übernimmt das Amt zum 29. September. Die Beförderung erfolgte nach einer Rücksprache zwischen Verteidigungsminister François Bausch mit Großherzog Henri.

Alain Duschène ist seit 42 Jahren Angehöriger der großherzoglichen Armee und stand drei Jahre lang an der Spitze der Streitkräfte. Steve Thull ist seit 1991 Leutnant. Seine Ernennung leitet einen Generationswechsel in der Führung der Armee ein: Thull ist 52 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern. Er hat an internationalen Missionen in Bosnien und Herzegowina, im Tschad und in der Zentralafrikanischen Republik teilgenommen.

«Die Wahl fiel auf Oberstleutnant Steve Thull, weil er alle Fähigkeiten mitbringt, die für die Modernisierung der Armee erforderlich sind. Mit ihm an der Spitze werden wir künftig noch besser auf neue Gefahren, die durch den Klimawandel und im Cyberraum auf uns zu kommen, vorbereitet sein», erklärte Bausch am Freitag in einem Communiqué.

