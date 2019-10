An den Tankstellen wird es wieder teurer

Am Samstag, 0 Uhr, müssen alle Autofahrer, deren Fahrzeug Benzin tankt, tiefer in die Tasche greifen: Der Liter Super 95 kostet ab Mitternacht 1,21 Euro (+2 Cent), die 98er-Variante wird um 1,1 Cent teurer und kostet dann 1,272 Euro. Es lohnt sich also, am Freitag noch einmal vollzutanken. Der Dieselpreis bleibt unverändert bei 1,111 Euro.

(L'essentiel)