Geschwächte Koalition startet in ihr zweites Jahr

Die Chamber geht morgen offiziell wieder an die Arbeit. Und die Koalition aus DP, LSAP und Déi Gréng startet in einer angespannten Atmosphäre in ihr zweites Jahr. Die CSV übt dabei als größte Oppositionspartei Druck auf Umweltministerin Carole Dieschbourg aufgrund der Gartenhaus-Affäre um den ehemaligen Differdinger Bürgermeister Roberto Traversini aus – und hat der DP und der LSAP bereits angeboten, eine neue Koalition zu bilden.

Die Strategie der CSV besteht darin, Déi Gréng zu destabilisieren. Infolgedessen setzt die Partei weiterhin einen aggressiven Tonfall ein. DP und LSAP lehnten jedoch die Angebote der CSV ab. Morgen beginnt die politische Arbeit zunächst mit der Rede von Premierminister Xavier Bettel zum Stand der Nation. Am Donnerstag möchte Carole Dieschbourg dem Parlament den Fall Traversini erläutern.

Auch der Ausfall von Félix Braz, der als einer der Hauptarchitekten der Koalition um Bettel gilt, schwächt die Regierung. Darüber hinaus wird mit Wirtschaftsminister Étienne Schneider eine zweite Säule der Koalition vor Ende der Legislaturperiode aus der Regierung ausscheiden, um sein Versprechen einzuhalten, nicht länger als zehn Jahre Minister zu bleiben.

(Maurice Magar/L'essentiel)