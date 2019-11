Bewässerung der Tramgleise amüsiert das Netz

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Straßenbahngleise in Kirchberg werden trotz permanenten Regens künstlich bewässert? Diese ungewöhnliche Szenerie wurde am Donnerstagmorgen von einem Internetnutzer gefilmt und ins Netz gestellt. Das Video, das auf Facebook veröffentlicht wurde, wurde in kürzester Zeit mehr als 8000 Mal aufgerufen und sorgte für viele Reaktionen.

Kontaktiert von L'essentiel klärt Luxtram auf: «Dies ist gängige Praxis vor Wintereinbruch, um das Wasser aus den Leitungen unter den Gleisen zu leeren und so das Gefrieren zu verhindern. Die Bewässerung erfolgt nicht automatisch, sondern wird von den Mitarbeitern gesteuert.» Klingt logisch!

(mme/L'essentiel)