Es war ein Schock kurz nach den Feiertagen: Auf der N12 zwischen Ulflingen und Drinklingen kollidierte am 28. Dezember ein Fahrzeug frontal mit einem Baum. Drei Insassen wurden lebensgefährlich verletzt, die Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle.

Keine zwei Wochen später hat die Police Grand-Ducale einen mobilen «Blitzer-Anhänger» in der Nähe der Unfallstelle positioniert, um die Geschwindigkeit in dem gefährlichen Streckenabschnitt besser kontrollieren zu können, so bestätigte das Ministerium für Mobilität die Information aus dem Luxemburger Wort. Die Anhänger werden schon seit längerem in Deutschland eingesetzt, wo sie mit modernster Lasertechnik ununterbrochen den vorbeifließenden Verkehr überwachen können und bei Bedarf einfach der Standort gewechselt werden kann.

Wie lange der Blitzer am Standort bleiben soll und ob die Installation einer stationären Variante in Erwägung gezogen wird, ist nicht bekannt.

(L'essentiel)