Am Dienstag kommt die klirrende Kälte zurück

Die warmen Temperaturen der letzten Tage, die teilweise die 10-Grad-Marke überschritten haben, werden diese Woche von einer Kaltfront verdrängt. In der Nacht von Montag auf Dienstag wird laut MeteoLux «ein deutlicher Temperaturrückgang» erwartet, Temperaturen um den Gefrierpunkt sowie Schnee und Eis sind vor allem in den höheren Lagen möglich. Im ganzen Land könnte sich Schnee in die leichten Regenschauer mischen.

Ab Mittwochmorgen könnten die Temperaturen auch unter den Gefrierpunkt fallen. Dies wird auch am Donnerstag und Freitag der Fall sein. Tagsüber können maximal fünf Grad erreicht werden, bei weitgehend klarem und sonnigem Himmel.

(L'essentiel)