Daniel Da Mota aus U-​​Haft entlassen

Dan da Mota ist wieder auf freiem Fuß. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag auf Nachfrage von L’essentiel. Der Nationalspieler war seit dem 16. Januar in Untersuchungshaft in Schrassig. Dem 33-jährigen Luxemburger wurde die Straftat «abus de faiblesse», das betrügerische Ausnutzen von Unwissenheit oder Schwäche, vorgeworfen.

Sein Anwalt Roy Reding war gegen das Urteil in Berufung gegangen.

(L'essentiel)