Rotes Kreuz bekommt 2025 neuen Standort

Das Luxemburger Rote Kreuz wird umziehen. Bis 2025 sollen die mehr als 20 angebotenen Dienstleistungen und die 450 Mitarbeiter – die derzeit auf sechs Standorte verteilt sind – in der Rue des Scillas in Howald an einem Standort vereint werden.

Die Aktion, hatte das Rote Kreuz zur Erfüllung seiner Mission «Mënschen hëllefen» gestartet. «Diese soll so gut wie möglich erfüllt werden», hieß es in einer Präsentation am Donnerstag. Neben den Mitarbeitern werden täglich mehrere hundert Patienten, Blutspender, Freiwillige und andere Besucher erwartet, die das Gebäude nutzen.

«Dieses Rotkreuzhaus wird es ermöglichen, die Patienten noch besser als bisher in den Mittelpunkt zu stellen, indem die Qualität der Aufnahme und Betreuung verbessert wird», sagte Rita Krombach, Vizepräsidentin des Roten Kreuzes. Für Michel Wurth, ebenfalls Vizepräsident, sei dieses Gebäude «eine Investition, die es ermöglicht, die Organisation an die Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts anzupassen und dabei die Betriebskosten zu optimieren».

Die Bauarbeiten sollen 2023 beginnen

Die Investition wird sich voraussichtlich auf rund 35 Millionen Euro belaufen. Eine mögliche Co-Finanzierung mit dem Gesundheitsministerium soll noch nicht besprochen worden sein. Das Projekt will das Rote Kreuz finanzieren, indem die Gebäude verkauft werden, die nicht mehr genutzt werden. So stehen das Schloss Birtringen und der Hauptsitz von Help am Place Dargent zum Verkauf sowie ein ein Hektar großes Baugrundstück in Merl.

Ein Vertrag mit dem Bauträger IKO Real Estate wurde am Mittwoch unterzeichnet. Die Baufirma wird das Gebäude errichten und nach den Arbeiten, die 2023 beginnen und zwei Jahre dauern sollen, an das Rote Kreuz übergeben. Der Standort, der sich in der Nähe der Autobahn befindet, soll auch an die Straßenbahn angebunden werden. Eine Straßenbahnlinie soll 2023 bis nach Howald fahren. Das Projekt der Architekten von «A2618» soll darauf abzielen, «effizient, zweckmäßig und nachhaltig zu sein, mit Rücksicht auf die finanziellen und ökologischen Auswirkungen».