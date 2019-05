Luxemburg kooperiert mit USA bei Space-​​Mining

Luxemburg und die USA werden künftig bei der kommerziellen Nutzung des Weltraums eng zusammenarbeiten. Das sieht eine Absichtserklärung vor, die US-Handelsminister Wilbur Ross und der luxemburgische Wirtschaftsminister Etienne Schneider am Freitag (11.50 Uhr) unterzeichnen werden. Das Großherzogtum hatte im vergangenen September eine Weltraumagentur gegründet. Sie soll Projekte rund um den Abbau von seltenen Rohstoffen, Erden und Wasser auf erdnahen Himmelskörpern vorantreiben.

Die Vereinbarung zwischen den USA und Luxemburg sieht nach Angaben der luxemburgischen Regierung einen förmlichen politischen Dialog in Weltraumfragen sowie die Zusammenarbeit bei Projekten zur Erforschung und Nutzung des Weltraums vor. Die beiden Länder wollen auch einen internationalen Rahmen für den Weltraum-Bergbau erarbeiten. Luxemburg ist bisher das einzige europäische Land, das den Abbau von Rohstoffen im All gesetzlich geregelt hat. Mittlerweile hat sich eine Reihe von an Weltraumtechnologie interessierten Unternehmen in Luxemburg angesiedelt.

(L'essentiel/dpa)