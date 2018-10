Luxemburgs Schüler schnuppern Uni-​​Luft

«Ich wollte sehen, wie es auf der Uni im Vergleich zum Lyzeum läuft. Der Unterricht ist monotoner und anstrengender als in der Schule, aber sehr lehrreich», sagt die 19 Jahre alte Sara, die am Dienstag einen Psychologiekurs an der Uni besucht hatte.

Insgesamt 300 Schülerinnen und Schüler, die sich im letzten Jahr der Sekundarschule befinden, haben an der Aktion «Testet eure Fakultäten» teilgenommen, wie die Studienberaterin der Universität Luxemburg, Carole Dessart, erklärt. Die Veranstaltung bot den Schülern eine Woche lang die Möglichkeit, den Camous zu entdecken und Kurse zu besuchen. «Dadurch können sie Uni-Luft schnuppern und sich darauf einstellen, was sie in Zukunft erwartet», sagt die Organisatorin der Veranstaltung.

Einige der Schüler erwarten eine große Umstellung: «Ich denke, dass mir die Veranstaltung bei der Entscheidung geholfen hat, die Uni zu besuchen. In den Kursen sind viel mehr Leute, als in einer Schulklasse. Man hört mehr zu, als dass man aktiv am Unterricht teilnimmt. Aber ich bin überzeugt, dass ich mich daran gewöhnen werde», sagt die 19-jährige Bea. Andere Teilnehmer, wie die 17-jährige Célia überdachten noch einmal ihr Wunschfach: «Ich wollte eigentlich Psychologie studieren. Jetzt habe ich aber an Kursen in der Erziehungswissenschaft teilgenommen und meine Wahl überdacht.»

(Ana Martins/L'essentiel)