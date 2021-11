Luxemburg will bei Impfung der Kinder «sicher sein»

Noch ist nicht geklärt, ob auch im Großherzogtum bald Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen Corona geimpft werden sollen - anders als in Israel, den USA oder Österreich. Doch in Luxemburg will man noch die Antwort aus einer neuen Nutzen-Risiko-Berechnung abwarten will.

Ein Grund für die abwartende Haltung ist, dass im Großherzogtum - im Gegensatz zu anderen Ländern - kein dramatischer Anstieg der Infektionsfälle bei Kindern festgestellt wurde, wie Dr. Isabel De La Fuente, Kinderärztin und Spezialistin für Infektionskrankheiten am CHL, versichert. «Trotz einer sehr hohen Infektionsrate bei Kindern ist die Rate der Krankenhauseinweisungen und Komplikationen derzeit sehr niedrig, mit bislang null Todesfällen in Luxemburg», sagt sie. «Weltweit sind jedoch Kinder an Covid gestorben, darunter mehrere Hundert in den USA».

«Wir müssen sicher sein, dass der Impfstoff bei Kindern kaum Nebenwirkungen hat»

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden in Luxemburg bislang 124 Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren mit Corona auf der Normalstation und fünf auf der Intensivstation stationär behandelt. Bisher ist der Impfstoff von Pfizer der einzige, der für Fünf- bis Elfjährige zugelassen ist. Doch das Großherzogtum wartet auf die Stellungnahme der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA), um zu entscheiden, «wie dieser Impfstoff bei Kindern am besten eingesetzt werden kann», erklärt Dr. De La Fuente.

Die Daten aus den USA, wo die Impfung der Kinder Anfang November begonnen hat, würden ebenfalls geprüft, bestätigte Dr. Thérèse Staub, Leiterin der Abteilung für Infektionskrankheiten am CHL, bereits Mitte November. Kinder haben ein geringes Risiko für schwere Verläufe. «Wenn man sie impft, will man vor allem verhindern, dass sie ein Sammelbecken für das Virus sind», erklärt sie, «wir müssen sicher sein, dass wir es mit einem Impfstoff zu tun haben, der bei Kindern kaum Nebenwirkungen hat».

(Nicolas Martin/L'essentiel)