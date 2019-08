Das «Anapurna» wurde hart getroffen

Das nepalesische Restarant «Anapurna», das am Kreisverkehr direkt am Ortseingang von Bascharage liegt, wurde am Freitagabend von dem Tornado mit der vollen Wucht getroffen. «Ein Baum fiel auf ein Auto, das Dach löste sich, die Terrasse flog weg. Der Regen überflutete zudem die Räumlichkeiten», erzählt Restaurant-Besitzer Surapol Hayward in einem Gespräch mit L'essentiel.

Er kam vor 25 Jahren nach Luxemburg und hatte dies noch nie zuvor erlebt, auch nicht im Ausland. Surapol konnte den Tornado aus nächster Nähe aus seinem Auto sehen und blieb unversehrt. Sein Koch wurde von umherfliegenden Scherben verletzt, als er sich unter einem Auto versteckte.

Aufgeben ist keine Option

Das Restaurant wird «für mindestens einen Monat» geschlossen bleiben müssen. Der Restaurant-Besitzer schätzt den Schaden auf mehrere zehntausend Euro. Aufgeben kommt für ihn aber nicht in Frage.

Seit der Eröffnung des Restaurants im Jahr 2008 kann der Restaurantbesitzer auf einen treuen Kundenstamm zählen. Mehrere Solidaritätsbotschaften wurden über soziale Netzwerke gesendet. «Das ist wirklich sehr nett von den Menschen. Auch die Nachbarn kamen, um zu helfen.»

(Thomas Holzer/L'essentiel)