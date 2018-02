Miss Portugal wird nicht mehr gewählt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Sonntag gaben Jacinta und Ana Dias, die beiden Organisatoren des Miss Portugal-Wettbewerbs in Luxemburg bekannt, dass sie das Abenteuer nach 15 Jahren beenden werden. In den letzten beiden Jahren war der Wettbewerb bereits auf Eis gelegt worden. Er werde «mit großem Bedauern und schweren Herzens» nicht fortgesetzt, wie die Veranstalter mitteilten.

«Aus beruflichen Gründen haben wir nicht mehr die Möglichkeit, den Wettbewerb mit all der Energie und Hingabe, die er verdient, weiter zu organisieren», sagten sie in einer Erklärung und dankten den «15 Missen, die die portugiesische Gemeinschaft Luxemburgs würdig vertreten haben».

Die 19-jährige Jessica Duarte, die im November 2014 im Casino 2000 gewählt wurde, bleibt vorerst die letzte Miss Portugal in Luxemburg.

(NC/L'essentiel)