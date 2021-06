Ein Video feiert das Kino und den Nationalfeiertag

Demain nous????????notre fête nationale et nous vous avons préparé une pépite: "To better days" réalisé à partir d’extraits issus du patrimoine cinématographique ???????? en partenariat avec le @cna_luxembourg Trinquons à des jours meilleurs! ❤️???? pic.twitter.com/R4tlCvHf4o — Luxembourg en France (@AmbLuxFrance) June 22, 2021

Einen Tag vor dem Nationalfeiertag im Großherzogtum, hat die luxemburgische Botschaft in Frankreich und das Nationale audiovisuelle Zentrum (CNA) ein kurzes Video veröffentlicht, um eine Botschaft der Hoffnung zu senden, da das Leben allmählich wieder in Gang kommt und die Corona-Pandemie an Kraft verliert. Der 1:43-minütige Clip wurde aus Ausschnitten des filmischen Erbes Luxemburgs zusammengestellt.

Es enthält mehrere Szenen aus den Klassikern des Großherzogtums: von «Three Shake a Leg's Steps to Heaven» (Andy Bausch). «Péitruss» (Max Jacoby) und «Deep Frozen» (Andy Bausch) über «Superjhemp» (Felix Koch) bis hin zu «Capitani» (Christophe Wagner).

Am Ende des Clips erscheint noch eine Botschaft: «Sie mussten geduldig sein, aber bald werden sich die Dinge ändern. Wir werden aufstehen, wir werden rausgehen, wir werden zusammenkommen und feiern, wir werden Spaß haben. Dies ist unser Nationalfeiertag, auf bessere Tage!»

(pp/L'essentiel)