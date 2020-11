Lebenslängliche Haft im Fall Ana Lopes gefordert

Im Fall um die im Januar 2017 ermordete Ana Lopes hat die Staatsanwaltschaft die Höchststrafe gefordert: «Mildernde Umstände können hier nicht geltend gemacht werden», erklärte der Staatsanwalt am Donnerstag vor Gericht. Der einzige Verdächtige, Marco B., soll also lebenslänglich hinter Gitter. Der ehemalige Freund des Opfers und seine Anwälte streiten weiterhin jede Beteiligung an Lopes' Tod ab.

Die verkohlte Leiche von Ana Lopes war auf dem Rücksitz ihres Autos in Roussy-le-Village, einer französischen Gemeinde unweit der luxemburgischen Grenze, gefunden worden. «Sie wurde in einem Wohngebiet, nur wenige Meter von ihrem Haus entfernt, angegriffen, ohne dass jemand davon etwas mitbekommen hatte. Sie wurde dann in das Auto gezerrt und an einen verlassenen Ort abseits des Straßenverkehrs gefahren. «Einen solchen Ort findet man nicht zufällig, man muss nach ihm gesucht haben. Das zeigt die Entschlossenheit des Täters» so der Staatsanwalt. Marco B. habe den Mord an Ana Lopes ab dem 30. Oktober nach einem Streit geplant.

Umstrittene DNA-Spuren

Weiter führte die Staatsanwaltschaft aus: «Niemand sonst stand mit dem Opfer in Konflikt». Der Mord sei mit dem Ziel begangen worden, Ana Lopes verschwinden zu lassen. Marco B. «hat seine Autofahrten am 15. und 16. Januar nicht wahrheitsgemäß angegeben. Außerdem hat er kein seriöses Alibi», so die Staatsanwaltschaft. Marco B. hatte angegeben in besagter Nacht, zu Hause geblieben zu sein und sich einen Film angesehen zu haben, während sein Handy in einem in einer nahe gelegenen Straße geparkten Auto liegen blieb.

Weiter beschrieb die Staatsanwalt beschrieb den Angeklagten als eifersüchtig und besitzergreifend: «Er ließ es bei keiner seiner Freundinnen zu, dass sie ihre Freunde sehen, Alkohol trinken oder sich so anzuziehen, wie sie es wollten». Als Ana Lopes im Jahr 2014 schwanger war, habe Marco B. Ana Lopes auch körperliche Gewalt zugefügt. Das zeigten nicht nur ihr Tagebuch sondern auch medizinische Berichte.

DNA-Spuren, die auf Marco B. hindeuten, ihm aber nicht zu 100 Prozent zugeordnet werden können, sind auf einer Rolle Klebeband in einer Entfernung von 55 Metern zu Lopes' Fundort entdeckt worden. Der Anwalt von Marco B. pochte daher auf weitere Analysen des Klebebandes. «Die Anklage beruht auf zu vielen Hypothesen», sagte er. Das Urteil wird am 12. Januar verkündet.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)