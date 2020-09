Luxemburg empfängt Familie aus Moria

Mehrere europäische Länder hatten sich verpflichtet, einige der 12.000 Asylsuchenden aufzunehmen, die von dem massiven Brand betroffen waren, der am 9. September das Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos verwüstete. Luxemburg hatte sich bereit erklärt, «etwa 15 Flüchtlinge aufzunehmen, um die prekäre Lage in den überfüllten Lagern in Griechenland zu lindern». Dieses Versprechen wurde am Dienstag in Luxemburg eingelöst, wo eine erste Familie mit drei Kindern am Flughafen Findel von Außenminister Jean Asselborn (LSAP) empfangen wurde.

«Dies ist eine junge Familie afghanischer Herkunft, deren Kinder 10, 8 und 7 Jahre alt sind», informiert das Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten. Eine weitere Familie und «mehrere unbegleitete Minderjährige» werden ebenfalls bald erwartet.

Luxemburg hat seit Anfang 2020 125 Flüchtlinge aus den griechischen Lagern aufgenommen.

(nc/L'essentiel)