«L'Avenir» rät von Reise nach Luxemburg ab

«Urlaub in Luxemburg? Nein. Bleibt zu Hause!» Mit dieser Überschrift titelte am heutigen Freitag die belgische Tageszeitung L'Avenir Luxembourg. Damit fordert die moderat konservative Tageszeitung aus der wallonischen Provinz Luxemburg die belgische Bevölkerung dazu auf, in den kommenden Tagen nicht nach Luxemburg zu reisen. Der deutlich verschärfte Ton mag ein Beweis dafür sein, wie ernst die Covid-Lage im benachbarten Belgien momentan ist.

Weiter schreibt das Blatt, dass «die Grenzen mit den Nachbarländern (Luxemburg und Frankreich) weiterhin geöffnet bleiben». Touristische Fahrten seien noch nicht verboten – auch nicht in Belgien – aber es müsse verhindert werden, dass sich das Virus weiter ausbreitet.

Den Handel und die Gastronomie des Großherzogtums dürfte die Aufforderung nicht schmecken. Unter der Rubrik «Nationales» hat die Zeitung außerdem einen Artikel zum Thema Reisefreiheit in der Großregion abgedruckt. Dort wird den Lesern erklärt, dass es im Gegensatz zu Belgien und Frankreich in Luxemburg immer noch möglich sei, eine Bar oder ein Restaurant zu besuchen. Dort gelte nur eine Ausganssperre von 23 Uhr bis 6 Uhr. Wer aus Belgien oder Frankreich komme, sollte aber nicht bis zur Sperrstunde bleiben, da in den jeweiligen Ländern eine Ausgangssperre ab 22 Uhr respektive 21 Uhr verhängt wurde. Berufspendler werden erinnert, ihren Nachweis vom Arbeitgeber mitzuführen.

(fl/L'essentiel)