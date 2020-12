Wie werden die Rentengelder beim FDC verwaltet?

«Nicht perfekt, aber auf dem richtigen Weg». Der Pensionsfonds, der auch als Fonds de Compensation (FDC) bekannt ist, hat am Donnerstag Rückendeckung von Romain Schneider (LSAP), seinem Aufsichtsminister, erhalten. Der FDC, dessen Aufgabe es ist, die Verwaltung der Rücklage des allgemeinen Rentensystems (20 Milliarden Euro im Jahr 2019) sicherzustellen, wurde daher in einem Bericht zu dieser Frage bewertet: Ist er ein verantwortungsvoller Investor?

Der Bericht (Anm. d. Red.: erstellt von der Firma Trucost) zeigt, dass «die Nachhaltigkeitsaspekte recht gut erfüllt sind», so Schneider. Aus ökologischer Sicht befindet sich das Aktien- und Unternehmensanleihenportfolio des FDC auf einem Pfad, der einer globalen Erwärmung von zwei bis drei Grad entspricht, während der Referenzindex auf einem Pfad von deutlich über drei Grad liegt. Ganz zu schweigen von den Investitionen der letzten Jahre in 140 Green Bonds (Anm. d. Red.: Anleihen zur Finanzierung von Umweltprojekten), die sich mittlerweile auf 382 Millionen Euro belaufen.

« Wir wollen in Zukunft noch mehr in Immobilienprojekte mit bezahlbaren Mieten investieren »

Dies steht im Gegensatz zu den Feststellungen von Greenpeace Luxemburg, die 2019 nach Prüfung des FDC-Jahresberichts Beschwerde beim Verwaltungsgericht eingelegt hatten. Die Umweltschützer erklärten damals, dass «der Pensionsfonds in 27 der 50 größten multinationalen Unternehmen, die als Carbon Majors bekannt sind, investiert hat» und dass «seit 2015 die Investitionen in den Kohlesektor um ein Drittel gestiegen sind».

Im sozialen Bereich erinnerte der Minister daran, dass der FDC der zweitgrößte Aktionär der Societé nationale des habitations à bon marché (SNHBM) ist und in den letzten Jahren Projekte mit dem Fonds du Logement (Wohnungsbaufonds) durchgeführt hat. «Wir wollen in Zukunft noch mehr in Immobilienprojekte mit bezahlbaren Mieten investieren», versichert der Minister.

(ol/L'essentiel)