So sieht der Alltag bei positivem Testergebnis aus

Eine Woche ist es her, seitdem Sonia* zum letzten Mal ihr Haus verlassen hat. Die 47-jährige Mutter aus Rollingen hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Seitdem hält sie sich strikt an die Isolation. Sie will es vermeiden, andere Menschen anzustecken. Angefangen habe alles am vergangenen Montag – mit Rückenschmerzen. «Ich habe gelegentlich Probleme mit dem Ischias, aber dieser Schmerz war anders», erzählt sie.

Am Donnerstag kam das Fieber dazu – ihre Körpertemperatur stieg auf 38,2 Grad – und schließlich auch Atembeschwerden. «Ich hatte plötzlich Schmerzen in der Brust und war außer Atem, als ich die Treppe hochgelaufen bin», erzählt sie. Als sie dann auch noch ihren Geschmacks- und Geruchssinn verloren hat, habe sie ihren Hausarzt angerufen. Dieser habe sofort Covid-19 in Betracht gezogen. Der Zahnarzthelferin wurde zunächst verboten , das Haus zu verlassen. Am Freitagmorgen sei sie dann unter strengen Hygieneauflagen auf das Coronavirus getestet worden. «Das medizinische Personal war extrem gut geschützt. Als ich den Leuten meine Haustür aufgemacht habe, wurde ich aufgefordert, ein paar Schritte nach hinten zu gehen», sagt sie.

«Wir müssen einfach abwarten»

Am Samstag wurde ihr dann das Testergebnis mitgeteilt. Für Sonia sei das keine große Überraschung gewesen. «Natürlich macht man sich Sorgen. Man hört ja, was in Italien und Spanien passiert», sagt sie. Am meisten Sorgen macht sich Sonia aber um ihre Eltern. Sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater sind 75 Jahre alt und gehören zur Risikogruppe. «Auch wenn es ihnen so weit gut geht und sie nicht im Krankenhaus liegen, fühlt man sich hilflos», erzählt Sonia. «Solange es keinen Impfstoff und keine Medikamente gibt, müssen wir einfach abwarten», sagt sie. Am Montag hätte sich ihr Zustand bereits stark gebessert, nur das Fieber sei geblieben.

Sonia ist noch mindestens zwei Wochen krankgeschrieben. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern unter einem Dach. Sie sind bisher symptomfrei und warten auf ihre Testergebnisse. Ihren Alltag mussten sie völlig umstellen. Ein Freund der Familie kauft für sie ein und stellt die Einkäufe vor ihrer Tür ab. «Wir überweisen ihm das Geld einfach», sagt Sonia. Wo Sonia sich mit dem Virus angesteckt hat, kann sie nicht sagen.

* Name wurde von der Redaktion geändert

(jg/L'essentiel)