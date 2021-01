In vielen Betrieben fehlten die Hygieneprodukte

Angesichts der Bekämpfung der Corona-Pandemie führte die Gewerbeaufsicht ITM vom 18. März bis zum 31. Dezember 2020 insgesamt 2102 Kontrollen in allen wirtschaftlichen Sektoren durch. Das geht aus einer schriftlichen parlamentarischen Stellungnahme von Arbeitsminister Dan Kersch vom Freitag hervor.

Bei den Kontrollen stellte die ITM 356 Verstöße fest. Ein Drittel (34 Prozent) davon betrafen mangelnde Sicherheitshinweise in den Betrieben. In einem Fünftel der kontrollierten Unternehmen (19 Prozent) fehlten Hygieneprodukte wie Seife, Einweghandtücher oder Desinfektionsmittel. Im Baugewerbe hielten sich 18 Unternehmen nicht an den Lockdown, der vom 20. März bis zum 19. April die Arbeit untersagte.

(fl/L'essentiel)