Rekordsommer «verheizt» unsere Weihnachtsbäume

Bei Weihnachtsbäumen gibt es zwei Regeln: Ohne ihn ist es kein richtiges Weihnachtsfest und wenn er zu nadeln anfängt, muss er weg. Schön soll er außerdem sein, groß, üppig und am allerbesten nicht zu teuer. Das könnte in den nächsten Jahren schwierig werden.

Aufwendig wie Winzerarbeit



Die Arbeit an unseren Weihnachtsbäumen sei aufwändig wie die eines Winzers, sagt Francis Meyers. Vom Pflanzen über die Schädlingsbekämpfung bis zum Zurechtschneiden müsse über das ganze Jahr viel getan werden. Erst nach dem ersten Frost ist der Baum «reif» für die Ernte. «Der Baum verfällt in einen Winterschlaf, er nimmt kein Wasser mehr auf und wird dadurch erst so leicht, dass man ihn transportieren kann», sagt Meyers. Die viele Arbeit sehe der Kunde nicht, für ihn zähle am Ende nur der Preis.

Der Jahrhundertsommer hat auch der Weihnachtsbaum-Produktion zugesetzt. «Von den Jungpflanzen sind einige vertrocknet», sagt Francis Meyer von Meyers Christmas-Trees im luxemburgischen Assel. Das sei ein Schaden, den man in diesem Jahr nicht mehr aufholen könne. Der Familienbetrieb ist seit Jahrzehnten in der Forstwirtschaft tätig.

Eine solche extreme Trockenheit sei in 20 Jahren nicht vorgekommen, daher «ist es sehr schwer abzuschätzen, wie die Bäume darauf reagieren», sagt der 49-Jährige Landwirt. Es könne sein, dass die diesjährigen Weihnachtsbäume schneller anfangen zu nadeln. In vier bis sechs Jahren könnte es einen Mangel geben, da viele Jungpflanzen vertrocknet sind. Erst im Januar wisse man wirklich Bescheid, wie sich die Weihnachtsbäume 2018 machen werden.

Der Sommer hat auch dem Wald zugesetzt

Marc Wagner, Leiter der Abteilung für Wald bei der Natur- und Forstverwaltung, wartet zwar noch auf den diesjährigen Waldschadensbericht, aber er weiß: «Der Sommer hat dem Wald zugesetzt.» Man habe zwar keine ungewöhnlichen Schäden festgestellt, aber die zeigen sich ohnehin erst im nächsten Jahr. Auffällig sei die rasche Braunfärbung und das frühe Fallen der Blätter. Zudem «ist die Schädlingspopulation förmlich explodiert bei Fichten, und Douglasien sind so schlimm wie noch nie von einem Pilz befallen.»

«Wir mussten Pflanzen nachkaufen»

Nicole Becker

Auch Nicole Becker spürt in ihrem Betrieb die Auswirkungen der Trockenheit. Die 48-Jährige ist, gemeinsam mit ihren Brüdern, Geschäftsführerin der Baumschule Becker in Steinsel. Der Betrieb ist seit Generationen in Familienbesitz, 20 Jahre davon als Christbaumvermieter. Noch hat sie keine genauen Zahlen, aber eines steht fest: «Wir mussten nach dem Sommer Pflanzen nachkaufen.»

Die Mietbäume kämen meist geschwächt «von ihren Missionen» zurück. Weihnachten sei eben «nicht normal» für einen Baum. Der Stress zusammen mit der Trockenheit habe dazu geführt, dass sich einige Pflanzen trotz intensiver Pflege nicht mehr erholten. Die Nachfrage für das anstehende Weihnachtsgeschäft sei aber gesichert.

100.000 Bäume für Luxemburg

Laut einem Bericht vom Verein natur & ëmwelt werden in Luxemburg jedes Jahr etwa 100.000 Bäume gebraucht, 80 Prozent stammen aus der Eifel, einige aus Dänemark, Osteuropa und der Bretagne. Naturschutzberaterin Elisabeth Kirsch erklärt, dass besonders die beliebten Fichten stark zu kämpfen hatten, da sie nicht heimisch und deswegen anfälliger seien. Weihnachtsbäume würden in Luxemburg oft gedüngt und gespritzt, Kirsch könne sich vorstellen, dass die nächsten Generationen von Bäumen intensiverer Pflege bedürfen, da ihr Start so schlecht war.

