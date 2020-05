Luxair bietet wieder Reisen nach Faro an

Luxair hatte zu Beginn der Woche «den Beginn der Sommersaison» und eine schrittweise Wiederaufnahme des Betriebes ab dem 29. Mai angekündigt. Zunächst stehen nur einige wenige Ziele auf dem Flugplan: Stockholm, Hamburg, München, Porto und Lissabon. «Der Wunsch zu verreisen und das Vertrauen, das dem Unternehmen entgegengebracht wurde, sobald die Wiederaufnahme der Flüge angekündigt wurde, haben Luxair und LuxairTours ermutigt, ihr Reiseangebot zu erweitern», heißt es in einer Mitteilung der Gruppe am Donnerstag.

So stehen die Flug- und Hotelpakete nach Faro, Portugal, nun für die ersten Abflüge am 31. Mai und 7. Juni zum Verkauf. Die Ankündigung sei möglich, da «die Beschränkungen in der Algarve-Region gelockert wurden», erklärt LuxairTours. Das Unternehmen hat für den Neustart mehrere Hotels ausgewählt.

«Die Wiederaufnahme des Betriebes wurde unter strengster Einhaltung aller von den zuständigen Behörden festgelegten Maßnahmen zum Gesundheitsschutz organisiert», hatte die Gruppe bereits in ihrer ersten Pressemitteilung vom Montag betont.

(nc/L'essentiel)