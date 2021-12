3G am Arbeitsplatz kommt Mitte Januar

Der CovidCheck soll ab dem 15. Januar an allen Arbeitsplätzen im Großherzogtum gelten. Darauf haben sich Gewerkschaften und Regierung in gemeinsamen Beratungen geeinigt, wie Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) gemeinsam mit dem Minister für den öffentlichen Dienst, Marc Hansen (DP), sowie Gewerkschafts- und Arbeitgebervertretern am Freitag verkündeten. Zuvor hatten die Gewerkschaften hauptsächlich Kritik zur in ihren Augen mangelnden Umsetzung der Regelung geäußert.

Diese Mängel konnte man im beiderseitigen Einvernehmen nun offenbar beseitigen. Deshalb müssen Arbeitnehmer, die ab dem 15. Januar weder geimpft noch genesen sind, täglich zum Corona-Test antreten. Wer der Testpflicht nicht folgt, der darf nicht mehr ins Büro oder an den Arbeitsplatz kommen. Kann der Angestellte durch das Fernbleiben vom Arbeitsplatz seiner Arbeit nicht nachkommen, muss er entweder mit Zustimmung des Chefs Urlaub nehmen oder auf sein Gehalt verzichten. Auf diese Regelung verständigte sich Arbeitsminister Kersch mit den Gewerkschaften und dem Unternehmerverband (UEL).

Kosten für Test bleiben bei Ungeimpften

Einen Kündigungsgrund soll das Fernbleiben vom Arbeitsplatz nicht darstellen. Kersch betonte, die Maßnahme sei eines der letzten Mittel, um einen Lockdown oder eine generelle Impfpflicht abzuwenden. «Der Arbeitnehmer wird in Bezug auf seinen Arbeitsverhältnis nicht geschädigt. Das war wichtig», reagierte Nora Back, Präsidentin des OGBL. Premierminister Bettel hatte bei der Ankündigung der Maßnahme am Montag, den CovidCheck als im Grundsatz nicht verhandelbar bezeichnet. Man sei jedoch zu Zugeständnissen bereit, etwa beim Zeitplan oder kostenlosen Tests für Menschen, die mit dem Impfzyklus begonnen hätten, bei der Einführung aber noch nicht vollständig geimpft seien.

Patrick Dury, Präsident des LCGB, sieht in diesem Punkt jedoch noch einen «Wermutstropfen»: «Wir wollten kostenlose Tests für alle, auch für geimpfte Arbeitnehmer, die vor der Arbeit wissen wollen, ob sie das Virus in sich tragen. Aber die Regierung hat uns nicht gehört.» Die Tests werden nämlich weiterhin kostenpflichtig sein.

«Bezahlen, um zur Arbeit zu gehen, ist Unsinn, es ist sozial ungerecht.»

«Wir wollen das Recht, sich nicht impfen zu lassen, aufrechterhalten, aber letztlich behalten wir es für die Besserverdienenden bei. Gering- und Mittelverdiener werden es sich nicht leisten können. Bezahlen, um zur Arbeit zu gehen, ist Unsinn, es ist sozial ungerecht, es gab eine Gewerkschaftsfront in dieser Frage», antwortet Nora Back.

Der Austausch ermöglichte es auch, den Stellenwert der Telearbeit überall dort, wo es möglich ist, aufzuwerten. «Es findet ein Austausch statt» mit den Nachbarländern, um insbesondere die Steuerabkommen zu harmonisieren. Dan Kersch sprach am Freitag von einem «sehr starken Signal an die Gesellschaft».

(L'essentiel)