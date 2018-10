Luxemburg hat die zweitniedrigsten Schulden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die öffentlichen Finanzen Luxemburgs sind im Vergleich zu seinen europäischen Partnern recht stabil. Zu diesem Ergebnis kommt eine von Eurostat durchgeführte und am Dienstag veröffentlichte Studie. Die Verschuldung des Großherzogtums lag am Ende des zweiten Quartals diesen Jahres bei 22 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Das ist der zweitniedrigste Satz in der Europäischen Union. Nur Estland liegt mit 8,3 Prozent vorne.

Luxemburg wies eine Verschuldung von 12,5 Milliarden Euro auf, die laut Eurostat hauptsächlich durch Schuldverschreibungen verursacht wurde.

Griechenland schneidet am schlechtesten ab

Im Vergleich zum Vorjahr ist auch die Verschuldung der Europäischen Union um 2,4 Prozent auf 81 Prozent des BIP zurückgegangen. Dennoch herrscht eine große Kluft zwischen den Mitgliedsstaaten. Am schlechtesten schnitten Griechenland (179,1 Prozent), Italien (133,1 Prozent), Portugal (124,9 Prozent) und Belgien (106,3 Prozent) ab.

Die Schuldensituation in Luxemburg mag zwar blühend erscheinen, die langfristigen Aussichten sind allerdings nicht sehr optimistisch. Im vergangenen Jahr schätzte der Nationale Rat für öffentliche Finanzen auf der Grundlage der demografischen, wirtschaftlichen und haushaltspolitischen Annahmen, dass die Verschuldung ab den 2040er Jahren stark ansteigen könnte.

(L'essentiel)