Lebensmittelsicherheit soll verbessert werden

Das Jahr 2019 war sehr vielfältig für das Ministerium für Verbraucherschutz, dessen Bilanz am Mittwoch von Ministerin Paulette Lenert (LSAP) vorgestellt wurde. Ihr zufolge «zeugt das Ministerium von der Bedeutung, die diese Regierung dem Verbraucherschutz beimisst. Das komplexe Thema ist in ständiger Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf neue Formen des Handels». Vor allem die Digitalisierung «stelle neue Herausforderungen» dar, sowohl in Bezug auf die Vorschriften, als auch auf die Bekämpfung von Betrügern, deren Maschen sich ständig weiterentwickeln.

588 Fluggast-Beschwerden



Im Jahr 2019 gingen im Ministerium für Verbraucherschutz, das auch für die Rechte der Fluggäste zuständig ist, 588 Fluggast-Beschwerden ein. In 34 Prozent der Fälle wurde das Problem einvernehmlich gelöst, wobei sich das Unternehmen bereit erklärte, den Vorfall zu kompensieren. In 31 Prozent der Fälle konnte das Luftfahrtunternehmen nachweisen, dass höhere Gewalt die Ursache der Störung war und musste keine Entschädigung zahlen. Nur zwei Prozent der Fälle wurden zugunsten des Passagiers abgeschlossen. Letztlich sind sechs Prozent der Beschwerden noch immer in Bearbeitung, und 27 Prozent fielen nicht unter die Zuständigkeit des Ministeriums.

Eines der momentanen Hauptanliegen ist die Lebensmittelsicherheit. «Das Ziel der Regierung war es, eine neue integrierte Verwaltung zu schaffen, die alle Kontrollen der Lebensmittel abdeckt», erklärte die Ministerin. «Wir haben es geschafft, solch eine Verwaltung zu gestalten». Der Gesetzentwurf wurde am Mittwochmorgen im Regierungsrat vorgelegt. Bis jetzt haben sich mehrere Verwaltungen die Arbeit im Bereich der Lebensmittelsicherheit geteilt. Eine einzige Verwaltung ermögliche «eine bessere, einheitlichere und effizientere Kontrolle sowie einen transparenteren Service von der Gabel bis zum Teller». Restaurants, Caterer und Lebensmittelproduzenten werden einen einzigen Ansprechpartner zu diesem Thema haben und müssen somit nicht mehr zwischen mehreren Verwaltungsabteilungen hin- und herlaufen.

Die Sammelklage kommt

Zu den weiteren Themen, die das Verbraucherschutzministerium 2019 vorangetrieben hat, gehört die Einführung der Nährwertkennzeichnung, die es ermöglicht, Lebensmittel mit einer Bewertung von A (grün) bis E (rot) zu kennzeichnen. Dies stelle zudem ein Mittel zur Bekämpfung von Fettleibigkeit oder Diabetes dar. Eine großherzogliche Verordnung dürfte in den kommenden Monaten fertig gestellt werden. Bis zum Sommer soll außerdem eine Sensibilisierungskampagne gestartet werden. Restaurants und Cafés werden nach Sauberkeit bewertet, wobei ein entsprechender Vermerk angebracht wird. Hierbei soll eine neue Skala zum Einsatz kommen, welche die Ministerin zur Pflicht machen möchte.

Auch die Möglichkeit einer Sammelklage für die Verbraucher ist in Arbeit. In diesem Bereich hinke «Luxemburg im Vergleich zu anderen europäischen Ländern» hinterher. Ein Vorentwurf ist bereits in Vorbereitung, «wahrscheinlich gegen Ostern» möchte die Ministerin den Gesetzesentwurf dann vorlegen. Der Gesetzestext wird es Verbrauchern oder Verbrauchergruppen ermöglichen, gemeinsam Beschwerden einzureichen und somit Verstöße gegen das Verbraucherrecht zu unterbinden.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)