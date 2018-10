«Die CSV verkörpert nicht die Zukunft»

Artikel per Mail weiterempfehlen

L'essentiel: Mit welchem Gefühl gehen Sie am Sonntag in die Wahl?

Étienne Schneider: Ich bin sehr optimistisch. Ich weiß, dass sich die Wähler eingehend mit den Parteiprogrammen beschäftigt und sich mit der Politik unserer Regierungskoalition auseinandergesetzt haben. Sie stellen fest, dass wir in den vergangenen fünf Jahren gute Arbeit geleistet haben und dass das Programm der anderen Parteien, insbesondere das der CSV, nicht die Zukunft verkörpert.

Welche Errungenschaften der Regierung würden Sie herausheben?

Als wir 2013 unsere Arbeit aufgenommen haben betrug das jährliche Haushaltsdefizit rund eine Milliarde Euro. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,4 Prozent und unsere Wirtschaft ist um ein Prozent gewachsen. Heute sind die öffentlichen Finanzen ausgeglichen, das Wirtschaftswachstum liegt bei 4,5 Prozent und die Arbeitslosigkeit bei 5,5 Prozent. Außerdem haben wir viele Reformen im sozialen Bereich auf den Weg gebracht.

Die Wohn- und Mobilitätsprobleme bestehen nach wie vor.

Das sind sicherlich entscheidende Probleme, die aber auf den Erfolg des Landes zurückzuführen sind. Wir haben viel in Straßenbahn, das Bahnnetz und die sanfte Mobilität investiert. In puncto Wohnraum haben wir doppelt so viel gebaut wie unsere Vorgänger. Dort wollen wir weiter machen. Die Verbesserung der Wohn- und Verkehrssituation sind langfristige Projekte, die nicht innerhalb einer Legislaturperiode zu lösen sind. Wir hoffen, dass uns die Wähler die Möglichkeit geben weiterzumachen.

Kann die Diskussion um die geplante Joghurtfabrik in Bettemburg mit Umweltministerin Carole Dieschbourg Ihnen schaden?

Das war natürlich nicht vorteilhaft für das das Image in der Öffentlichkeit. Aber das ist eben die Haltung von Déi Greng zu diesem Thema.

Was werden Sie tun, wenn Sie abgewählt werden?

Daran denke ich nicht. Wenn es aber so kommen sollte, würde ich die Rolle des Oppositionsfühers übernehmen, falls meine Partei das will.

(Gaël Padiou/L'essentiel)