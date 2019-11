Zum ersten Advent gibt es Schnee – und Regen

Der Dezember steht vor der Tür und Meteolux kündigt das passende Wetter dazu an. Am Samstag sollen die Temperaturen am Morgen unter 0 °C fallen und am Nachmittag 5 °C nicht übersteigen. Wenn sich Regen und Nebel verzogen haben, wird es am Nachmittag recht sonnig.

Der Sonntag beginnt eisig. Am Vormittag heißt es bei -2 bis 0 °C dick einpacken. Passend zum ersten Advent kann sich örtlich Schnee unter den Regen mischen.

Die neue Woche beginnt immerhin trocken. Es wird aber noch kälter. Am Morgen liegen die Temperaturen bei -3 bis -1 °C. Es heißt also: Mantel an, Schal und Mütze nicht vergessen. Die Straßen können glatt sein.

(mb/L'essentiel)