Satellit aus Luxemburg soll bei SpaceX mitfliegen

Die Kleos Space S.A. will mit ihrem zweiten Satellitencluster, der Polar Vigilance Mission (KSF1), an Bord von Elon Musks Falcon 9-Rakete. Konkret sei ein Start Mitte des Jahres angepeilt, so heißt in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Einen ersten wichtigen Meilenstein habe man im technischen Entwicklungsprozess nun erfolgreich abgeschlossen.

Das Unternehmen entwickelt Satelliten, die Daten für die Funkfrequenz-Aufklärung liefern. Konkret könne man mit seinem Satelliten-Netzwerk Informationen an Regierungen liefern, beispielsweise über illegale Schiffe.

Nun starten die Satelliten in die Montagephase bei ISISPACE in den Niederlanden. «Der Eintritt in die Montage- und Validierungsphase der Satelliten ist ein entscheidender Meilenstein in der Entwicklung und stellt sicher, dass wir im Zeitplan für den Start Mitte 2021 liegen», kommentiert Kleos-CEO Andy Bowyer.

Wann und wo genau die SpaceX-Rakete dann mit der wertvollen Fracht aus Luxemburg abheben wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

