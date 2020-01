Gericht winkt Antrag auf Mietminderung durch

Das Friedensgericht in Luxemburg-Stadt hat einen aufsehenerregenden Antrag eines Mieters aus dem Luxemburger Stadtteil Limpertsberg für zulässig erklärt. Der Mann kämpft darum, dass seine Mietkosten um 40 Prozent – von 1700 auf 1100 Euro (inklusive Nebenkosten) – gesenkt werden. Der Kläger stützte sich auf ein Gesetz aus dem Jahr 2006. Dieses besagt, dass die Miete «dem Vermieter pro Jahr nicht mehr einbringen darf, als fünf Prozent des in die Wohnung investierten Kapitals».

Gleichzeitig will der Eigentümer, der die Wohnung 1957 gekauft hatte, die Miete erhöhen. Das Gericht befand auch seinen Antrag für zulässig. Der Anwalt des Eigentümers hatte unter anderem darauf hingewiesen, dass sein Mandant eine hohe Summe in das Objekt investiert habe, insbesondere durch den Einbau neuer Fenster. Außerdem sei die Miete angesichts der üblichen Preise in der Nachbarschaft angemessen.

Gericht fordert Sachverständigen an

Um die beiden Parteien zueinander zu bringen, hat das Gericht einen Sachverständigen bestellt. Er soll nun «die Investitionen bewerten und das durch den Vermieter eingebrachte Kapital bestimmen», heißt es in dem Urteil, das L'essentiel vorliegt.

Der Sachverständige soll darüber hinaus «den Wert der Immobilie samt Grundstück ermitteln» und dabei die Kosten für Instandhaltung und Reparatur sowie den Wert des Mobiliars und weitere Faktoren berücksichtigen. Dadurch könne der korrekte Mietpreis bestimmt werden. Die nächste Anhörung in dem Fall ist zum 14. Mai angesetzt.

