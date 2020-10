Großer Ansturm auf Luxemburgs Teststationen

Derzeit erleben die Corona-Teststationen im Großherzogtum einen massiven Ansturm. Mit einem Buch in der Hand wartet der 38-jährige Christian in einer langen Schlange an der Station der Laboratoires Réunis in Strassen. «Ich war heute Morgen schon einmal da. Weil ich so lange warten musste, bin ich nach Rollingergrund gefahren. Dort habe ich dann 45 Minuten in der Kälte gestanden, ohne an die Reihe zu kommen. Jetzt bin ich wieder hier», erzählt er. Auch Leïla, die einige Meter weiter wartet, hatte «mit einem solchen Betrieb nicht gerechnet».

Derzeit sehen sich die Labore mit einer wahren Flut von vom Arzt verordneten Tests konfrontiert. Daneben wurde die Zahl der Proben, die durch das Large-Scale-Testing zustande kommen, in den vergangenen Tagen deutlich größer. «Wir identifizieren immer mehr Kontaktpersonen», sagt Caroline Scheiber von den Ketterthill-Laboren. Man sei bereits nahe am Limit.

Wenige Tests für Grenzgänger

Im Testzentrum der Laboratoires Réunis in Marnach waren die Wartezeiten in der vergangenen Woche bis zu zwei Stunden lang. Für Personen, die Symptome aufweisen, ein denkbar ungünstiger Zustand. Das Labor improvisierte: Zelte wurden aufgebaut, zusätzliches Personal herangeholt. So konnte die Situation ein wenig verbessert werden.

Generell muss jedoch weiterhin eine Lösung gefunden werden, um die Teststrategie umsetzen zu können und die Labore nicht zu überlasten. In der kommenden Woche wollen sich die Labore neu aufstellen. Dass sich nur wenige Grenzgänger in Luxemburg testen lassen – sie müssen dafür zahlen – bewahrt die Labore derzeit vor noch größeren Schwierigkeiten. Die Regierung hat bereits am Samstagabend angekündigt, dass die Armee das Contact-Tracing unterstützen wird. Zudem öffnet am heutigen Montag ein weiteres Testzentrum nahe der Nationalbibliothek auf dem Kirchberg, wo sich Personen auf ärztliche Anordnung testen lassen können. Die Station ist täglich zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet.

(L'essentiel)