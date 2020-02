«Bad Banks hat Luxemburg auf die Karte gesetzt»

L’essentiel: «Bad Banks» gewann im vergangenem September bei den Emmy Awards keinen Preis in der Kategorie «Best Drama Series». War die Enttäuschung für das Team groß?

Désirée Nosbusch: Wenn man zu den fünf europäischen Serien gehört, die für die Emmy Awards nominiert sind, besteht immer die Hoffnung, zu gewinnen. Aber wir wurden mit «Bad Banks» in den Monaten davor bereits reichlich geehrt. Man kann nicht immer alles auf einmal gewinnen. Die Feier geht weiter. Nun folgt die zweite Staffel...

Was hält die zweite Staffel für uns bereit?

Es ist ein wahres Feuerwerk. In der zweiten Staffel ist jeder gegen jeden. Sie wissen nicht mehr, wem Sie vertrauen können. Jeder kämpft ums Überleben. Wir dachten, bei der letzten Staffel schon: Mehr Intrigen geht nicht. Aber da haben wir uns geirrt. Es wird noch schlimmer.

Was war Ihre erste Reaktion, als man Ihnen die Rolle der Christelle Leblanc anbot?

Es war komisch. Als ich zum Casting gegangen bin, musste ich erstmal für mich selbst prüfen, ob das die richtige Rolle für mich ist. Die Figur ist so weit von mir. Ich wusste nicht, dass ich bereits ausgewählt worden war und ich verstand nicht, was die Macher suchten. Aber genau das war das Interessante. Wir haben die Christelle, die wir kennen, als Team erschaffen.

Wie haben Sie sich dem Charakter dieser Frau genähert, die hart, stark und machiavellistisch ist?

Ihr Charakter ist nicht nur kalt oder machiavellistisch. Sie ist vielschichtig. Da ist auch Angst, Traurigkeit. Man muss über den Schein hinausgehen und verstehen, warum sie so ist, wie sie ist. Sie ist eine starke Frau, die in einer von Männern dominierten Welt zu kämpfen hat. Sie hat diese Angst, die Macht zu verlieren, weil ihr nur noch ihre Karriere bleibt.

Die Serie spielt ganz oben, in der Elite der Finanzwelt. Wie haben Sie sich diesem Milieu genähert?

Mit dem Regisseur der ersten Staffel konnten wir viel über unsere jeweiligen Charaktere sprechen und recherchieren. Ich konnte Frauen treffen, die wie Christelle an der Wall Street Karriere gemacht hatten. Ich musste ja ihre Biographie verstehen. Das ist ein Vorteil, wenn man in Luxemburg lebt. Denn im Privatleben kennen wir alle Banker. Ich für meinen Teil habe einen Bruder in der Finanzwelt, ich habe ihn viel gefragt, weil ich nichts davon wusste (lacht).

Die Auszeichnungen prasseln seit dem Start der Sendung förmlich auf Sie ein. Wie war das für Sie, insbesondere den Grimme-Preis im vergangenen Februar zu erhalten?

Für mich ist der Grimme-Preis wie ein wahr gewordener Traum. Viele Jahre lang habe ich als Moderatorin gearbeitet, und es hat lange gedauert, bis ich als Schauspielerin wahrgenommen wurde. Dank der Rolle von Christelle Leblanc in «Bad Banks» gelang es mir, mehr Christelle als Désirée zu sein. Das ist es, ich bin wirklich eine Schauspielerin. Das hat mir eine Menge Türen geöffnet. Es ist ein großes Geschenk, besonders in meinem Alter, denn viele Kollegen beklagen, dass sie keine Rollen mehr bekommen.

«Bad Banks» prangert die Exzesse der Finanzwelt an. Haben Sie auch Kritik dafür aus Luxemburg zu hören bekommen?

Ich hatte Angst, dass diese Finanzleute zu mir sagen würden: «Sie haben mit Bad Banks übertrieben, so funktioniert das nicht.» Aber im Gegenteil, ich habe Leute getroffen, die mir gesagt haben: «Viele Dinge sind wirklich realistisch». Ich habe das als ein großes Kompliment aufgefasst. Deshalb hat die Serie ihr Publikum gefunden.

Was glauben Sie hat die Serie für Luxemburg verändert?

«Bad Banks» hat Luxemburg auf die Landkarte gesetzt, zum Beispiel bei deutschen Produzenten. Es ist nicht nur ein Ort, an dem es Geld gibt. Wir sehen das Großherzogtum als ein Land, das weiß, wie man Qualitätsfilme macht, das ist großartig.

(Cédric Botzung/L'essentiel)