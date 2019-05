Luxemburg zählt zu den CO2-​​Spitzenproduzenten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die meisten Mitgliedsstaaten der EU konnten im vergangenen Jahr einen positiven Trend feststellen: Nach Angaben von Eurostat konnten 20 der 28 Länder ihre CO2-Emissionen, die bei der Verbrennung fossiler Stoffe freigesetzt werden, senken. Die stärksten Rückgänge verzeichneten dabei Portugal mit -9 Prozent gegenüber 2017, Bulgarien (-8,1 Prozent), Irland (-6,8 Prozent) und Deutschland (-5,4 Prozent). Insgesamt konnten die EU-Länder ihren Ausstoß 2018 um 2,5 Prozent reduzieren – durch eine starke Steigerung in Polen und der Slowakei wurde diese Zahl begrenzt.

Allerdings stiegen die Werte auch in anderen Ländern, darunter Luxemburg. Im Großherzogtum stieg der Ausstoß von CO2 um 3,7 Prozent. In Polen waren es 3,5 Prozent, in der Slowakei 2,4 Protent. Finnland (1,9 Prozent), Lettland (8,5 Prozent), Estland (4,5 Prozent), Litauen (0,6 Prozent) und Malta (6,7 Prozent) gehören ebenfalls zu den Ländern mit steigenden Werten. Im Vergleich zu seinen Nachbarn hinkt insbesondere das Großherzogtum bei der Nutzung erneuerbarer Energien hinterher.

CO2-Emissionen tragen erheblich zur globalen Erwärmung bei und machen etwa 80 Prozent aller Treibhausgasemissionen in der EU aus. So trugen im Jahr 2018 Deutschland mit 22 Prozent zu den Emissionen der EU bei, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 11 Prozent, Polen, Frankreich und Italien mit jeweils 10 Prozent. In Lettland sind es gerade mal 0,2 Prozent. Die EU hat beschlossen, ihre Treibhausgasemissionen bis 2020 um 20 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 und bis 2020 um 40 Prozent zu senken.

(L'essentiel/afp)