Das sind die beliebtesten Namen Luxemburgs

Corona hat Luxemburg einen zarten «Babyboom» beschert. Wie uns die Bürgermeister des Großherzogtums bestätigten, hat es neun Monate nach dem ersten Lockdown im März 2020 mehr Geburten im Großherzogtum gegeben. Nach den kürzlich von der Stadt Luxemburg vorgelegten Zahlen wurden bis Ende 2020 insgesamt 6033 Geburten registriert. Das sind neun Prozent mehr als im Jahr 2019, als die Hauptstadt 5536 Geburten gezählt hatte. Die Vorjahre lagen mit 5522 Babys im Jahr 2018, 5434 Babys im Jahr 2017 und 5240 Babys im Jahr 2016 auf einem ähnlichen Niveau.

Wenn Sie in naher Zukunft die Geburt eines Kindes erwarten, machen Sie sich vielleicht schon Gedanken über Vornamen. Die Stadt Luxemburg hat das Geheimnis um die fünf beliebtesten Vornamen gelüftet, die an Mädchen und Jungen vergeben wurden: Im Jahr 2020 war in der Hauptstadt der Vornamen Emma am beliebtesten, vor Lea, Sofia, Zoé und Mia. Bei den Jungen führt Gabriel die Rangliste an, gefolgt von Léo, Louis, Liam und Félix.

(fl/L'essentiel)