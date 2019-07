Einbrüche in Keller und Garagen nehmen zu

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Police Grand-Ducale warnt die Einwohner des Landes: «Hütet euch vor Diebstahl aus Kellern und Garagen!» Die Sommerzeit, die für viele Luxemburger mit längerer Abwesenheit durch Urlaub verbunden ist, ist gleichzeitig auch die Hochsaison für Einbrecher.Die Polizei erinnert daran, dass nicht nur Haustür und Fenster richtig geschlossen sein müssen, sondern auch Kellerzugänge und Garagentore.

«Die Zahl der Diebstähle ist in letzter Zeit wieder gestiegen», warnt die Polizei in einer Erklärung. Einbrecher würden einen einfachen Zugang zum Rest des Hauses durch Keller und Garagen bekommen. Gleichzeitig bieten die Räume oft auch viele Gegenstände von Wert. «Lassen Sie keine Wertsachen in einem Fahrzeug zurück, schützen Sie Wertsachen, Fahrräder, Arbeitsmaschinen, Werkzeuge...», sagt die Polizei.

Außerdem sollten Hausbewohner beim Verlassen der Garage warten, bis das Garagentor wieder vollständig geschlossen ist.

