Der Takt der Kontrollen bleibt gleich

Bei den Luxemburger Verkehrsbetrieben laufen die Vorbereitungen für die Einführung des kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs auf Hochtouren. Bis die Fahrten dann in sechs Monaten kostenlos sein werden, brauchen Fahrgäste aber noch ein gültiges Ticket.«Der erste März ist der erste März!», sagt eine Luxtram-Sprecherin gegenüber L'essentiel. Es seien aber auch schon viele Angebote kostenlos gemacht worden, wie etwa während der Schueberfouer oder der Mobilitätswoche.

Bei den Kontrollen habe es auch noch keine Änderungen gegeben, so die Stadt Luxemburg gegenüber L'essentiel. Wie eine Sprecherin bestätigte, lag die Zahl der Kontrollen «auf dem gleichen Niveau wie vor der Ankündigung des kostenlosen Nahverkehrs». Die hauptstädtischen Kontrolleure überprüften im letzten Jahr rund 11.000 Fahrgäste. Die Schwarzfahrerquote lag bei 4,63 Prozent.

Was passiert mit den Automaten?

Für die CFL gibt es «keinen Grund, die Anzahl der Kontrollen zu verringern». Diese werden auch in Zukunft fortgesetzt, denn «der Fernverkehr und die erste Klasse bleiben kostenpflichtig».

Was mit den Ticketautomaten passiert ist noch nicht überall geklärt. Der Verkéiersverbond, der die meisten Strecken der Hauptstadt verwaltet, hat noch keine Entscheidung gefällt. Bis diese getroffen ist, werden die Maschinen ganz normal gewartet. Die Stadt Luxemburg deutet an, dass viele der Geräte «wahrscheinlich im Einsatz bleiben». Der Grund ist, dass sie mehrere Funktionen erfüllen. So können die Geräte beispielsweise auch die Ankunft der Busse in Echtzeit anzeigen.

(jg/L'essentiel)