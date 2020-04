Französischer Armee-​​Airbus legt kurzen Stopp ein

Sechs Coronavirus-Patienten sollten am Freitagmorgen zur Behandlung von Metz nach Toulouse verlegt werden. Der von der französischen Armee durchgeführte Flug sollte vom Flughafen Metz-Nancy-Lothringen aus erfolgen. Tatsächlich aber landete der Airbus A330 am Freitagvormittag gegen 11.20 Uhr in Luxemburg. Der Flughafen Findel ist technisch besser ausgestattet, um die Patienten mit allen wichtigen Vorsichtsmaßnahmen an Bord des Airbus zu bringen. Das CGDIS koordinierte den Ablauf.

Nach Angaben der französischen Flugsicherungsbehörde (ANA), die von L'essentiel kontaktiert wurde, war die Routenänderung bereits in Kraft, als das Militärflugzeug am frühen Freitagmorgen in Istres in Südfrankreich startete. Nachdem die Patienten, die mit dem Krankenwagen aus der Region Grand Est ankamen, an Bord waren, hob die Maschine gegen 13.30 Uhr wieder ab in Richtung Toulouse.

Das Flugzeug war für die Versorgung von Patienten auf der Intensivstation ausgerüstet. «Ziel der Mission ist es, die mit schwer betroffenen Patienten überlasteten Intensivstationen im französischen Grand Est zu entlasten und sie in Krankenhauseinrichtungen anderer französischer Regionen zu bringen», so das CGDIS.

(nc/L'essentiel)