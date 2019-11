Bei Tutti Frutti hat sich noch nichts bewegt

«Sechs Monate sind seit dem Brand in unserem Lebensmittelgeschäft vergangen und es gibt immer noch keine Antwort von meiner Versicherung», sagt Nuno Sabugueiro, Inhaber von Tutti Frutti in Esch-sur-Alzette. Am 12. Mai sahen Nuno und sein Partner, wie ihr Geschäft in Flammen aufging.

Seither müssten sie nach eigenen Angaben 35.000 Euro für die Sanierung ihres Geschäfts zahlen. Die Lieferanten warten auch nicht gerne. «Die Rechnungen stapeln sich. Außerdem mussten wir Maschinen mieten und Personal für die Reinigung einstellen», sagt der Familienvater.

«Sie sagen uns nicht, wann wir unser Geld zurückbekommen.»

Jedes Mal, wenn sie mit ihrer Versicherungsgesellschaft in Kontakt treten, nimmt ihre Frustration zu. «Sie sagen uns nicht, wann wir unser Geld zurückbekommen. In der Zwischenzeit mussten wir ein weiteren Raum anmieten, was zusätzliche Kosten verursachte.»

Die Situation verschärfte sich durch einen Einbruch in das Lager des Restaurants. «Wir nutzen den Lagerraum immer, um Waren für unser Restaurant zu lagern, das sich neben dem Lebensmittelgeschäft befindet. Mehrere Personen nutzten die Gelegenheit, um uns zu bestehlen, unter anderem verschwanden Weinflaschen.» Die Versicherungsgesellschaft wollte sich auf Nachfrage von L'essentiel nicht äußern. «Wir sind abhängig von der Staatsanwaltschaft und der gerichtlichen Untersuchung», sagte uns einer der Versicherungsmitarbeiter.

(am/L'essentiel)