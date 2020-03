«Grenzschließungen haben kaum einen Effekt»

Im Anschluss an die Videokonferenz der EU-Außenminister ist Jean Asselborn vor die Presse getreten, um über die neuesten Entwicklungen während der Corona-Krise zu informieren. Asselborn betonte: «Der Schengenraum ist eine der größten Errungenschaften der Europäischen Union. Trotzdem sind wir nun in der Situation, dass wir Grenzen geschlossen haben. Somit haben wir etwas ausgesetzt, um das uns die ganze Welt beneidet.»

Außengrenze dicht machen, innereuropäische Grenzen öffnen

Der Effekt von Grenzschließungen auf die Pandemie sei Virologen zufolge «sehr klein», gibt Asselborn zu bedenken. Was Experten zufolge effektiv sei, ist «Kontakte zu reduzieren.» An diese Empfehlung halte sich Luxemburg. Asselborn wiederholte in diesem Zusammenhang auch, was bereits Gesundheitsministerin Lenert unterstrichen hatte: Luxemburg sei von «Grenzgängern abhängig».

Luxemburg habe den europäischen Partnern daher am 18. März die «Schließung der Außengrenzen» vorgeschlagen, unter der Bedingung, dass die «innereuropäischen Grenzen geöffnet blieben.» Der Vorschlag sei nicht angenommen worden.

Derzeit befänden sich nach Angaben des Außenministers noch 300 Luxemburger im Ausland. Gemeinsam mit Luxair werde man einen Rückholflug von den Kapverden starten.

(L'essentiel)