Wasserqualität der Badeseen in Luxemburg steigt

Laut einer Studie der Europäischen Umweltagentur, die auf Daten aus dem Jahr 2020 basiert, wiesen 82,8 Prozent der rund 22.000 Badeplätze in Europa eine ausgezeichnete Wasserqualität auf, 92,6 Prozent sogar eine mindestens ausreichende Qualität. Zypern, Österreich und Griechenland führen die Liste an. Diese Anteile sind laut EUA um etwa zwei Prozent niedriger als 2019, was jedoch auf eine größere Anzahl von Badestellen ohne Daten aufgrund pandemiebedingter Erhebungsverzögerungen zurückzuführen ist. Dieser Mangel an Daten betrifft vor allem Polen und das Vereinigte Königreich – das trotz des Brexit in der Rangliste vertreten ist.

Der Trend zu einer sehr hohen Wasserqualität bleibt bestehen, wobei die Anzahl der Standorte mit schlechter Wasserqualität auf 1,3 Prozent gesunken ist, gegenüber 1,4 Prozent im Jahr 2019 und fast zwei Prozent im Jahr 2013. Nach den EU-Vorschriften muss ein Standort, der fünf Jahre in Folge schlechte Wasserqualität aufweist, dauerhaft verboten werden.

Ranking nach Land

In der Länderrangliste hat Zypern mit 100 Prozent der Standorte mit ausgezeichneter Wasserqualität den höchsten Wert, vor Österreich (97,7 Prozent), Griechenland (97,1 Prozent), Malta (96,6 Prozent) und Kroatien (95,1 Prozent). Deutschland erzielte 89,9 Prozent, Italien 88,6 Prozent und Spanien 88,5 Prozent. Luxemburg reihte sich mit 82,4 Prozent dicht dahinter ein. Analysiert wurden 17 Gewässer, so beispielsweise die Remerscher Seen, der Obersauer Stausee und der Echternacher See. Laut EEA ist die Wasserqualität an letzterem im Bereich der Jugendherberge in Echternach schlecht. Insgesamt hat sich die Qualität der Badegewässer in Luxemburg in den letzten 30 Jahren aber deutlich verbessert.

Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur ist der Anteil der Badegewässer in der Europäischen Union, die zumindest eine ausreichende Qualität aufweisen, von 74 Prozent im Jahr 1991 auf über 95 Prozent im Jahr 2003 gestiegen und hat sich seither in etwa auf diesem Niveau gehalten. Die Zahl der Badestellen hat sich in 30 Jahren fast vervierfacht, auf 22.276 im letzten Jahr, was sowohl auf die europäische Erweiterung als auch auf die Entwicklung der Freizeitaktivitäten zurückzuführen ist.

