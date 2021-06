Polizei widmet Handy-​​Fahrern eine ganze Woche

Abgelenkte Autofahrer sind eine der Hauptursachen für Unfälle. Aus diesem Grund wird die Polizei in der kommenden Woche (vom 7. bis 13. Juni) eine Reihe von Kontrollen auf den Straßen des Landes durchführen. «Das Versenden von Nachrichten mit dem Smartphone, aber auch die Nutzung von Apps oder das Surfen in sozialen Netzwerken beansprucht die Aufmerksamkeitskapazitäten des Fahrers erheblich», erklärt die Polizei. «In der Tat lenkt es die Aufmerksamkeit des Fahrers auf visueller, auditiver, physischer und kognitiver Ebene ab.»

Die Benutzung eines Mobiltelefons oder eines anderen Geräts durch den Fahrer eines fahrenden Fahrzeugs wird mit einem Bußgeld von 145 Euro und dem Verlust von zwei Punkten im Führerschein geahndet. Im Jahr 2020 wurden rund 2950 kostenpflichtige Verwarnungen ausgesprochen, so die Behörden, die auch vor dem Anzünden von Zigaretten, des Bedienens der Bordinstrumente oder des Navigationssystems und sogar vor Gesprächen mit einer Freisprecheinrichtung warnen. «Auch das sind Ablenkungsquellen», betont die Polizei, die in den kommenden Tagen Ratschläge und praktische Informationen in den sozialen Netzwerken posten wird.

Es ist zu beachten, dass dies nicht nur Autofahrer betrifft. Andere Verkehrsteilnehmer, wie Motorradfahrer, Radfahrer und Fußgänger, können ebenfalls betroffen sein, so die Polizei.

