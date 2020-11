Trotz Corona eröffnet Luxair neun neue Strecken

Der Luftfahrtsektor ist von der globalen Corona-Krise besonders betroffen. Auch Luxair hat mit der Pandemie zu kämpfen und zwischen Januar und Oktober im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Passagier-Rückgang von 70 Prozent verzeichnet. Die Zahl der Passagiere sank von 1,1 Millionen auf 347.000. Das luxemburgische Unternehmen war auch gezwungen, einen Plan zur Erhaltung der Arbeitsplätze zu entwickeln.

Die luxemburgische Airline will aber trotzdem ihr Angebot aufrechterhalten. Einerseits «hält die Nachfrage nach Reisen trotz der Situation an», erklärt das Unternehmen und nennt als Beispiel die vielen Reservierungen für die Kanarischen Inseln, die in den letzten Tagen wieder für Touristen geöffnet wurden. Alleine in der vergangenen Wochen wurden rund 300 Reisen auf die Kanaren gebucht. Außerdem will Luxair «die Verbindung der ausländischen Gemeinschaften in Luxemburg mit ihren Herkunftsländern, insbesondere Portugal, Spanien und Italien» garantieren und außerdem auch die Routen in die wichtigsten europäischen Wirtschaftszentren «wie London, Genf oder Berlin» aufrecht erhalten.

Aber das bestehende Angebot soll auch weiter ausgebaut werden. Neun neue Reiseziele werden ab 2021 angeflogen. Zwei Flüge pro Woche gehen auf die Ostsee-Insel Usedom, ein Flug pro Woche nach Toulon und zwei Flüge pro Woche nach La Rochelle, Frankreich. Darüber hinaus fliegt Luxair ab dem Frühjahr 2021 einmal pro Woche nach Thessaloniki, Griechenland. Paphos (Zypern), Tunis (Tunesien), Tivat und Podgorica (Montenegro). Somit wird die Airline das Großherzogtum im kommenden Jahr mit 82 regulären Zielen verbinden.

