Grenzgänger vertrauen der Kinderbetreuung

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit der Reform am 1. September 2016 können auch Grenzgänger den am 1. Januar 2009 eingeführte «Chèque-Service Accueil» beantragen. Sie unterstützt Eltern bei der Finanzierung der Betreuung ihrer Kindern bis 13 Jahre in luxemburgischen Einrichtungen.

Die Zahlen vom Bildungsministerium sprechen für sich. 1637 Kinder von Grenzgängern profitieren derzeit von dem «Chèque-Service Accueil». Darunter sind 1080 Kinder von französischen Grenzbewohnern, 405 belgische und 152 deutsche Kinder. «Die Zahlen zeigen, dass der Anspruch auf das Angebot vom luxemburgischen Staat mittlerweile von vielen Grenzgängern wahrgenommen wird. Es zeigt auch das Vertrauen, das sie in die Qualität der Kinderbetreuungseinrichtungen in Luxemburg setzen», so das Ministerium.

Drei Sprachen Grundvoraussetzung

Einrichtungen an der Grenze haben es im Bezug auf den «Chèque-Service Accueil» schwer. Es wurden nur vier Anträge gestellt, drei aus Belgien, einer aus Deutschland. Akzeptiert wurde keiner. Die Vergabekriterien für die Einrichtungen fordern Mitarbeiter, die das Erlernen der drei Sprachen des Großherzogtums garantieren, was in Belgien und auch Deutschland alles andere als selbstverständlich ist.

Das Bildungsministerium sieht dabei keinen Handlungsbedarf: «Wenn der Antrag nicht den Kriterien entspricht, werden keine Maßnahmen ergriffen. Wir geben keine Stellungnahme zu den Einzelheiten der Fälle ab».

(Gaël Padiou/L'essentiel)