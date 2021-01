Decathlon öffnet am Royal Hamilius seine Pforten

Zunächst für Anfang 2020, dann für Januar 2021 angekündigt, wird Decathlon am Royal Hamilius im Herzen der Hauptstadt am 3. Februar endlich seine Türen öffnen. Das hat der französische Sportartikelhändler am Dienstagmorgen bekanntgegeben. Das 630 Quadratmeter große Geschäft wird auf zwei Etagen an der Ecke der Rue Aldringen und dem Boulevard Royal eingerichtet.

Das neue «Decathlon City» soll dem Konzept nach mehr einer Boutique als einem Kaufhaus ähneln, heißt es in der Pressemeldung. Die ausgewählten Sportarten seien so gewählt, «dass sie dem Bedarf der Stadtsportler entsprechen», heißt es weiter. Zu kaufen sollen unter anderem Produkte zum Laufen, Schwimmen, Wandern oder für Tennis und Futsal sein – auch Dienstleistungen wie Fahrradreparaturen und Schlägerbespannung sollen angeboten werden. Das genaue Angebot wird Ende des Monats auf einer Website von Decathlon Luxemburg zu finden sein.

(L'essentiel)