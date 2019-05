Die Badesaison in Luxemburg ist eröffnet

Auch wenn die Temperaturen noch nicht wirklich hoch genug sind, ist ab heute im Großherzogtum die Badesaison eröffnet. Somit dürfen sich die Schwimmer auch in die Seen in Weiswampach und an der Obersauer stürzen. Theoretisch dauert die Badesaison bis zum 30. September.

In den vergangenen Jahren machte die Qualität des Wassers den Badebegeisterten aber immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. 2018 musste die Umweltverwaltung die Saison bereits im Juli beenden, da sich in den Gewässer zu viele Blaualgen entwickelten. Die Wasserqualität wird in Luxemburg regelmäßig überprüft.

(nc/L'essentiel)